Warum will niemand das letzte Stück Torte auf dem Teller?

Während wir vom Anstandsstück sprechen und an vortreffliches Benehmen und manierliche Höflichkeit denken, war das letzte herzlich abgelehnte Stück einst vor allem eines: Angeberei! Als Nahrung knapp war, zeigte man Wohlstand, indem man etwas übrig ließ. Auch heute protzt man gern, nur anders: Wer seinen Appetit hintanstellt, beweist Selbstdisziplin. Seht her, ich schaue auf Gesundheit und Gewicht. Also Finger weg!

Höflich oder beleidigend?

Wiewohl das je nach Esskultur anders ausgelegt wird. In China beschämt den Gastgeber, wer seinen Teller ratzeputz leer macht. Das Gesetz der Höflichkeit würde verlangen, dass der neu aufkocht – immerhin scheint der Gast nicht satt zu sein. In Japan hingegen gilt es als Beleidigung, Essen übrig zu lassen – ein anderer hätte sich daran ja vielleicht gern erfreut.

In unseren Breiten kommen „soziale Wertorientierung und Achtsamkeit“ zum Tragen, so Sozialpsychologe Hilmar Brohmer von der Uni Graz. Wir stellen – wie beim Türe-aufhalten – pro-soziale Werte über egoistische. Und beweisen Empathie, indem wir nicht zulangen, sondern unsere Präferenzen zugunsten anderer zurückreihen. Unser Gefühl, auf etwas Anspruch zu haben, so Hyunji Kim von der Uni Wien, also unsere Gier, opfern wir der Fairness. Kurz gesagt: Malakofftorte: Ja, gerne. Aber nicht um jeden Preis.