Warum vergessen Männer oft den Hochzeitstag, Frauen aber selten?

Die Psychologin Caroline Erb kennt die Problematik. Und ächzt natürlich ein wenig, ob des Geschlechterklischees. Doch auch sie stellt fest: „In unserem sozio-kulturellen Kulturkreis sind es öfter die Frauen, die im Sozialleben die Initiative ergreifen.“ Heißt: „Sie pflegen den Zusammenhalt. Was mit Kommunikation und Planung zu tun hat, nehmen eher Frauen in die Hand.“ Am besten sei, sich als Paar von Anfang an darauf zu verständigen, wie wichtig einem solche Rituale sind. Wird trotzdem drauf vergessen oder man ahnt es, heißt es gelassen bleiben – und den Partner mit Schmäh und Augenzwinkern daran erinnern. Und, ganz wichtig: „Eine gewisse Vergesslichkeit hat nichts mit den Gefühlen füreinander zu tun“, so Erb. Außer es passiert so oft, dass es ignorant ist. Dann bitte Tacheles reden. Ihr Tipp an alle Männer: Jubiläum ins Handy einspeichern. Dann klappt auch Jahrestag, nicht nur Champions League.

Hier schreiben Autoren und Redakteure abwechselnd über Dinge, die uns alle im Alltag beschäftigen.