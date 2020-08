Warum haben Frauen so oft kalte Füße, Männer aber nicht?

Die Antwort: Es hat, salopp gesagt, mit Sex und Muskeln zu tun. Doch lassen wir der Wissenschaft das Wort. „Frauen produzieren weniger Körperwärme als Männer“, so Michael Fischer, Leiter des Instituts für Physiologie in Wien. Das liege einerseits am Schilddrüsenhormon. Andererseits sind Sexualhormone dafür verantwortlich, bei Frauen das Östrogen. „Bei Männern erhöht die Ausschüttung von Testosteron zuverlässig die Körpertemperatur.“ Ergo: Frauen ist schneller kalt. Dazu kommt: „Muskelmasse produziert Wärme“, erklärt der Professor. Und Männer haben nun mal Muskeln – und zwar im Durchschnitt doppelt so viele wie Frauen. Das ist also, erstens, nicht bloß schön anzuschauen, sondern, zweitens, auch praktisch bei so manch langem Winterabend. Liegt Frau dann mit einem derart formschönen, menschlichen Cornetto am Diwan, wird ihr ein weiteres Plus am Mann auffallen: denn auch die meist großzügiger bemessene Körperkapazität hilft ihm beim Speichern von Wärme. Je größer die Kapazität, desto weniger Hitze wird ausgelenkt.

Wie also gehen Frauen damit um? Wie immer ziemlich schlau. Sie sparen Energie: primär der Körperkern wird durchblutet und lebenswichtige Organe wie Hirn oder Lunge. Gliedmaßen wie Füße sind vernachlässigbar – und kühlen ab. Auf bis zu zehn Grad Celsius können die Füße einer Frau abkühlen. Trägt nicht Rauchen oder enges Schuhwerk Schuld, hilft am besten eines: Socken anziehen! Jedoch: Socken im Bett? Das ist eine andere Geschichte.