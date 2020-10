Warum stöhnen Tennisspieler beim (Auf-)Schlag – und hilft das überhaupt?

Sportpsychologen in Deutschland und den USA gingen dem nach und bestätigten: Je lauter das Stöhnen, desto länger wird vom Gegenüber die Flugbahn des Balls eingeschätzt. Diese Ablenkung aber sei gering. Was dahinter steckt, ist allzu menschlich. Durch lautes Auftreten, so der Wiener Mental Coach Marcus Gegenbauer, ist es für manche Menschen „kohärenter, ihrer Anstrengung sozusagen Luft zu machen“.Und die Salzburger Sportpsychologin Julia Buchner meint: „Für Spieler selbst ist das Stöhnen eine Hilfe, um mehr Kraft und Energie in den Schlag zu legen.“ Zu bedenken gilt aber: „Stöhnt ein Sportler, weil er oder sie es aus der Konditionierung heraus glaubt, machen zu müssen, obwohl es dem eigenen Gesamtkomplex nicht entspricht, ist es leistungshemmend“, so Gegenbauer.

Also, alles paletti? Jein. „Stöhnen die beim Sex genauso?“, fragt gerade augenzwinkernd die deutsche Tennisspielerin Andrea Petković. In ihrem eben erschienenen Erzählband „Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“, dem ersten literarischen Werk der sechsfachen WTA-Turniersiegerin, gibt sie auch gleich die Antwort: „Freundschaftlicher Tipp: Wenn deine Freundin beim Sex genau solche Geräusche macht wie wir Tennisspielerinnen bei extrem sportlicher Betätigung, machst du vielleicht etwas falsch.“

Wie auch immer, leiser geht immer.