Warum springen im Flugzeug nach der Landung immer alle sofort auf?

Das Klatschen der Passagiere, nachdem das Flugzeug gelandet ist, hat mich nie gestört. Zweifellos gibt es prosaischere Szenerien als jene von leicht angeschwitzten Sandaltouristen, Hen-Week-Polterrunden oder Neo-Maturanten mit Damenspitz, die in einer voll besetzten Maschine in Applaus ausbrechen. Doch in solch menschlichen Momenten bin ich Menschenfreund: das zögerlich anspringende Klatschen, die verhohlenen Lacher der Applaudierenden über sich selbst und das sich ausbreitende Gefühl gemeinschaftlicher Vorfreude bringen mich meist zum Schmunzeln.