Warum sind die Servietten in Eissalons für nichts zu gebrauchen?

Frühling ist Eiszeit. Und zwar auf der Zunge. Vanille, Schokolade, Stracciatella (und für mich meine Lieblingssorte Haselnuss): Wer bis jetzt darauf verzichtete, sich beim Straßenverkauf seines Lieblingseissalons (haben wir doch alle) ein Stanitzel Glück zu holen, hatte mein vollstes Verständnis: Fröstelnd dazustehen, während der Regen von oben auf die Markise prasselt und von der Seite in Windböen auf einen einpeitscht – nein, danke. Letztens war es aber soweit: ein Spaziergang durch die Stadt, ein Eis für unterwegs und die Erinnerung an ein altes Ärgernis: die Servietten in Eissalons.