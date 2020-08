Warum heißt der Radler eigentlich Radler und nicht Roller?

Nein, keine b’soffene G’schicht. Ganz im Gegenteil. Also: Es ist heiß, man will eine Erfrischung. Aber keinen Softdrink, der besteht nur aus Zucker und macht letztendlich, das haben uns unsere Eltern vor Jahrzehnten schon ganz richtig erklärt, nur noch durstiger. Wasser wäre am gesündesten, natürlich, aber irgendwie will man etwas mit Geschmack. Ein Bier! Großartig, aber bei 35 Grad kann’s auch dem stärksten Mann passieren, dass der Tag danach vorbei ist. Also? Ein Radler, klaro! Halb Bier, halb Sprudel, im Wilden Westen trinken wir ihn auch gern als sauren Radler mit Mineralwasser. Nur 2 statt den beim Bier sonst üblichen 5 %, das macht doch Sinn!Nur, warum heißt das Teil ausgerechnet Radler?