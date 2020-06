Warum kommt uns der Hinweg oft länger vor als der Rückweg?

Das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn rückblickend die Strecke wieder erkennt, sie also vertrauter ist, das Gehirn deshalb weniger gefordert wird. Dazu kommt auch, dass wir den Hinweg falsch einschätzen. Psychologe Niels van de Ven begründete das gegenüber der Los Angeles Times so: „Menschen sind oft zu optimistisch auf dem Hinweg, sodass er sich ziemlich lang anfühlt. Wenn wir zurückkehren, denken wir ,Es wird wieder so lange dauern’, weshalb es sich dann nicht ganz so schlimm anfühlt.“ De Ven spricht von zu „optimistischen Erwartungen“ beim Hinweg, dabei ist er oft mit Unerwartetem gepflastert. Und jede kleine Verzögerung oder Unsicherheit rückt das Ziel in die Ferne.

Dass es dann die letzten dreißig Kilometer nur im Schneckentempo die Haarnadelkurven hinauf geht, das hatte man wirklich nicht bedacht. Man hat die Strecke unterschätzt. Auf der Rückfahrt sind wir dafür wesentlich realistischer unterwegs. Wir kennen die Serpentinen, mögliche Verzögerungen, stellen uns darauf ein, wissen wo’s langgeht.

Sie wollen das nächste Mal auch die Anreise kürzer empfinden? Laut de Ven können Sie sich austricksen: Rechnen Sie damit, dass der Hinweg länger dauern wird als geplant, dann kommen Sie schneller an. Gefühlt zumindest.