Hand im Glück mit Nadel, Garn, Feder und Ton

Schauspieler Ryan Gosling liebt es zu stricken, Kickboxer Maurice Greene nennt sich selbst „The Crochet-Boss“, den Häkelboss. Das kreative Werken mit den eigenen Händen ist längst nicht mehr nur Omis Sache und poppt immer wieder neu auf. Jetzt gerade erst das Bananenbrotbacken, der letzte Schrei in den sozialen Medien. Plötzlich einfach da. Immer mehr Menschen haben Lust, etwas auch mit Stoff, Faden oder anderen Zutaten zu gestalten, selber zu machen. Ein Blick auf das Online-Portal www.etsy.com, quasi das eBay der kreativen Selbermacher, zeigt: Do it yourself ist mehr, als sich Ringelsöckchen zu stricken, eigentlich auch mehr als ein Trend.

Schlaraffenland der Autodidakten

So genannte DIY-Kits, also Bastelsets, die alles enthalten, was man für sein kreatives Handarbeitsprojekt braucht, erleichtern Anfängern den Start und helfen Fortgeschrittenen, mit Neuem zu experimentieren. Zu diesem Zweck gibt es etwa supercraftlab.com, der „Selbermach-Spaß für viele kreative Stunden!“ Dieser Anbieter liefert im Abo alle zwei Monate eine neue Herausforderung mit der Post, inklusive Anleitung und Material. Und wer wissen will, wie sein selbstgehäkelter Sommerpullover aussieht, wenn er fertig ist, kann sich aus dem großen Angebot bei www.woolandthegang.com ein Modell auswählen und dazu Zutaten und Rezept bestellen. Einfach nach Anleitung fertigen. Und die Masche läuft. Und überhaupt, wer sich selbst die ersten Basics des Stickens, Aquarellmalens, Hand Lettering oder der Kalligrafie lehren will – das Schlaraffenland für Autodidakten findet sich auf YouTube und in oft gut gemachten Blogs.