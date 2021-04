Fotografie & Mode in den 80ies: Zwei Männer und das Bild der Frau

Eigentlich kann man nicht viel unterschiedlicher sein als die beiden, sowohl was den Background als auch das Aussehen anbelangt. Da ist der hünenhafte Fotograf aus Deutschland und der zarte, gerade mal 1,58 Meter große Couturier aus Nordafrika. Duisburg und Tunis, da liegen nicht nur Tausende Kilometer, sondern Welten dazwischen. Dennoch, sie haben einander 1979 in Paris zum ersten Mal getroffen und auf Anhieb verstanden.

Was die beiden verbindet? Mehr, als man auf den ersten Blick glauben möchte. Die bescheidenen Verhältnisse, in denen sie aufgewachsen sind. Der Wille, über die kleine Welt, in die sie hineingeboren wurden, hinauszuschauen. Eine gewisse Sanftheit, die man bei Menschen, die eine derart schillernde Weltkarriere machen, nicht unbedingt vermutet. Die Liebe zur Kunst. So hat Alaïa ursprünglich Bildhauerei studiert, Lindbergh wollte Maler werden.