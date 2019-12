"Seit einigen Jahren drückt sie zurück, wenn sie umarmt wird"

Die Kuschelecke zwischen Küche und Wohnzimmercouch ist ein wahrgewordener Prinzessinnentraum: Auf der Matratze reihen sich Kuscheltiere aneinander, an der Wand kleben Schmetterlinge, von der Decke baumeln Traumfänger, Glitzer-Ketten und Funkel-Sterne.

Eingebettet in die rosa Polsterlandschaft liegt Alexandra und nuckelt an ihrem Daumen. Die Knie hat sie an den Körper gezogen, die Augen geschlossen. Alexandra ist dieses Jahr 18 geworden, ihre Entwicklung entspricht der eines Babys: Sie ist ein „Rett-Mädchen“ – so werden Kinder bezeichnet, die vom seltenen Rett-Syndrom, benannt nach dem österreichischen Arzt Andreas Rett ( 1997), betroffen sind.

Fast alle sind Mädchen, weil sich das mutierte Gen am X-Chromosom befindet. Betroffene Buben, die nur ein X-Chromosom besitzen, sterben meist im Mutterleib. Pro Jahr werden in Österreich drei bis fünf Babys mit dem Rett-Syndrom geboren. Vor 18 Jahren war Alexandra eines von ihnen. „Eine Laune der Natur“, sagt ihre Mutter.

Epileptische Anfälle

„Nach einer unauffälligen Schwangerschaft und Geburt war ich eigentlich der Meinung, ein gesundes Kind zur Welt gebracht zu haben“, erinnert sich Irene Walther. Dann begannen die Schreiphasen, das Baby brüllte bis zu 17 Stunden pro Tag. „Das war kaum auszuhalten. Irgendwann traust du dich nicht mehr hinaus, weil die Leute blöd schauen: Was ist das für eine Mutter, die ihr Kind nicht beruhigen kann?“