Das ist der beste Bruder der Welt

Marcel mag seinen Geburtstag nicht feiern. Wenn er Luftballons sieht und Geschenke auspacken soll, fängt der Neunjährige an zu weinen. Am Tag seiner Geburt ist seine Mutter gestorben – Komplikationen nach einer Schwangerschaftsvergiftung. An seinem neunten Geburtstag ist sein Zwillingsbruder Daniel gestorben. Marcel mag diesen Tag nicht feiern.