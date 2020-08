Corona: Wie die Schule aus aus dem Krisen-Modus kommen kann

Ein besonderes Augenmerk sollten Schule und Politik jetzt auf Kinder aus jenen Familien legen, in denen das Geld knapp ist und Bildung eine untergeordnete Rolle spielt. Denn sie könnten zu völligen Schulversagern werden, was langfristig für sie selbst und für die Gesellschaft eine Katastrophe wäre: „Für diese Schüler ist die Schule besonders wichtig, auch weil für sie die Lehrkraft oft eine wichtige Bezugsperson sowie ein Vorbild ist – die Eltern fallen hier oft aus. Diese Schülerinnen müssen sich langsam wieder an das Lernen gewöhnen – das geht nicht von heute auf morgen“, sagt Spiel.

Jedem Kind einen Begleiter an die Seite

Und sie hat Vorschläge, wie man diese Kinder unterstützen kann. So könnten z. B. „Buddys“ helfen – also gleichaltrige oder ältere Schüler, und damit die Lehrpersonen etwas entlasten. Natürlich gebe es Standorte, an denen mehr Kinder Hilfe brauchen als geben können. Die Lösung: „Partnerschaften mit anderen Schulen. Die Bildungsdirektionen sollten dabei unterstützen, dass sich Schulen über einen längeren Zeitraum vernetzen.“