Grün, gelb, orange oder rot: Wie wird der Schulstart sein?

So fiel an der Grundschule im Ostseebad Graal-Müritz in Mecklenburg-Vorpommern der Unterricht deutlich kürzer aus als sonst – schon nach einer Woche musste die

Schule wieder schließen: Ein Kind wurde positiv auf Corona getestet. 104 Schüler, 8 Lehrer und ein Referendar befinden sich in Quarantäne. Ähnliches ist an einem Gymnasium passiert, wo sich zwei Lehrkräfte mit dem Virus infiziert haben.

Die Schulschließungen in Mecklenburg-Vorpommern alarmierten auch Eltern und Schüler in jenen Ländern, wo gestern das neue Schuljahr startete: Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Vor allem in Berlin stehen die Hygienepläne der Senatsverwaltung in der Kritik. Diese sehen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Schulgebäude vor, in Fluren, Aufenthalts- und Begegnungsräumen, aber nicht während des Unterrichts bzw. ist es dort den Schulen und Klassen freigestellt. Es gebe Fälle von Lehrkräften, die zu Risikogruppen gehören und sich wegen einer Vorerkrankung krankschreiben lassen könnten, die aber unterrichten wollen. Wenn sie zur Risikoreduzierung eine Maske tragen, müssten das auch die Schüler, ließ der Sprecher von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) wissen. Die Politikerin beruft sich in puncto Maskenpflicht im Unterricht auf Kinderärzte und Jugendpsychologen, die dagegen wären. Anders sehen es die Experten der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Sie empfehlen neben kleineren Klassen einen Mix aus Homeschooling/Präsenzunterricht und dass an Schulen von der fünften Klasse aufwärts auch im Unterricht Maske getragen wird.

Bisher will dies nur Nordrhein-Westfalen umsetzen, wo die Schulen am Mittwoch wieder öffnen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, ist dafür und sieht es als „Opfer, das wir zumindest vorübergehend bringen müssen, um eine zweite Infektionswelle zu verhindern“. Die Abstandsregel von 1,5 Meter steht zwar auch im Berliner Hygieneplan, sie ist aber nur im Lehrerzimmer einzuhalten. Zudem empfiehlt man regelmäßiges Händewaschen und Lüften der Räume, um die Aerosol-Konzentration zu senken. Wie das im Herbst und Winter funktioniert, und was passiert, wenn im von Lehrermangel geplagten Berlin Pädagogen ausfallen, weil sie Risikopatienten sind, treibt Eltern wie Lehrer um.