Joseph Brot expandiert und eröffnet in Währing

Ende Oktober will Joses Weghaupt mit seiner sechsten Joseph-Brot-Filiale den Kutschkermarkt erobern. Konkurrent Georg Öfferl will schon diese Woche eröffnen und zwar gegenüber des neuen Joseph-Standortes.

Josef Weghaupt eröffnet im ehemaligen Musikhaus Tinter, das die Familie Tinter mehr als 130 Jahre dort betrieb. "Geschäfte mit solch reichhaltiger Geschichte und Tradition sind wie die Seele einer Straße und eines Grätzels. Diese Orte dürfen nicht verschwinden." Aus diesem Grund bleibt das Geschäftsportal von Musik Tinter erhalten, inklusive dem markanten Schriftzug.

"Als Handwerker hat man vielleicht einen besonderen Respekt vor dem, was die Generationen vor uns an Gutem und Schönem geschaffen haben", sagt Josef Weghaupt, "deshalb bin ich wirklich glücklich, einen Ort überantwortet bekommen zu haben, der so viel Tradition atmet."

Neben Sauerteigbroten und Patisserie wird es auch eine große Auswahl an handverlesenen Greisslerei-Produkten geben. Für die Nachbarn im Grätzel und für alle, die in der Nähe arbeiten, gibt es zahlreiche Gerichte im Rexglas.