Bäckerei in OÖ sucht Mitarbeiter: Posting schlägt Wellen

„Ist denn niemand der 500.000 ,Arbeitssuchenden’ bereit für sein Geld zu arbeiten?“ (sic) – diese Frage stellte Aurelia Neudorfer ganz offen in einem Facebook-Posting am 29. August. Ein Blick auf die Reaktionen zeigt, dass sie nicht die Einzige ist, die sich diese Frage stellt: Denn mehr als 26.000-mal wurde das Posting bis dato bereits in den sozialen Medien geteilt. „So oft schon? Ich habe gar nicht mehr nachgesehen“, sagt Aurelia Neudorfer, als sie der KURIER darauf anspricht.

Sie und ihr Mann Ludwig führen seit 2007 die Bäckerei Neudorfer in Zell am Pettenfirst (Bezirk Vöcklabruck). Seit 1787 wird in dem Familienbetrieb Teig geknetet. „Als wir die Bäckerei übernahmen, hatten wir fünf Mitarbeiter, jetzt 30“, erzählt sie. Doch nun müssten „leider“ einige Mitarbeiter den Betrieb aus verschiedenen Gründen verlassen.