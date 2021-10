So schmeckt´s im Café Bellaria im Herzen von Wien

Im „Café Bellaria“ wurden keine Pressekonferenzen abgehalten. Und wenn internationale Kamera-Teams nach der typischen Wiener Kaffeehaus-Atmosphäre suchten, dann sicher nicht im „Café Bellaria“. In diesem Café gab’s stattdessen Franz-Antel-Stammtische. Voriges Jahr gingen die Betreiber dann in Pension und an dem Lokal zwischen Parlament, Justizpalast und Naturhistorischem Museum herrschte reges Interesse – auch internationaler Fastfood-Ketten. Bekommen haben es aber Rubin Okotie – Ex-Nationalspieler und Betreiber eines Lokals im Servitenviertel – und der Szene-Gastronom David Figar. Sie verliehen dem Ort ein frisches, cooles Design, das Alt mit Neu verbindet, engagierten mit Fabian Kalal einen der besten und kreativsten Barkeeper und konzipierten eine der wohl tollsten Frühstücks-Karten, die man in Wien derzeit bekommen kann.