Wie Sie die besten Ostermenüs der Spitzenköche bestellen können

Heuer gibt es auch Osterboxen von Haubenköchin Lisl Wagner-Bacher und Haubenkoch Thomas Dorfer – österreichweit per Post oder zum Abholen im Pop-up-Geschäft in der Wiener Innenstadt oder in Mautern: Neben geräuchertem Alpsaibling, Kärntner Kirchtagssuppe, Kitzbeuscherl mit Curry-Zitrus oder Schinken im Brotmantel dürfen natürlich auch ihre Pinzen und legendäre Marillenmarmelade nicht fehlen. Kosten: 145 Euro für zwei Personen.

Bestellschluss ist am 28. März, am Karfreitag wird zugestellt. Zudem gibt es Delikatessen wie Eierlikör mit Mandelblüte und Tahiti-Vanille, die sich am Ostertisch besonders gut machen.

lisls.at