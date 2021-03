Corona-Maßnahmen: Was gilt nun eigentlich für Ostern?

Es ist bereits das zweite Osterfest, das wir seit Beginn der Corona-Pandemie in Österreich begehen. Auch, wenn die Beschränkungen im vergangenen Jahr noch härter waren - so richtig frohe Ostern dürften es auch in diesem Jahr nicht werden. Die konstant hohe Zahl an Neuinfektionen und die Lage auf den Intensivstationen machen das schlicht nicht möglich.

Am heutigen Dienstag wird der Hauptausschuss des Nationalrates daher die Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen beschließen - ohne Ausnahme für die Osterfeiertage.



Vor dem gestrigen Öffnungsgipfel war im Raum gestanden, ob es eine solche für Ostern geben könnte. Immerhin waren auch zu Weihnachten die Maßnahmen kurzzeitig gelockert worden, um Feiern zumindest in kleinem Kreis zu ermöglichen.