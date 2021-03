Fünfmal feiner Fisch: Hier gibt's die wirklich gute Ware

5 DIE FISCHEREI Fischkauf direkt am Neusiedler See? Ist nicht selbstverständlich. Dass Fisch nicht nur eine Großstadt-Angelegenheit ist, beweist seit 2012 Christian Pobatschnig-Oldenburg. In seinem kleinen Laden gibt’s alles aus Meer, Fluss und – wenn die Schonzeit vorbei ist – See.

7100 Neusiedl/See, Obere Hauptstr. 48, 0660/65 17 318, Mi, Do, Sa 9-13, Fr 9-18, www.diefischerei.at