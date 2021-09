Wie im neuen "Enso" japanische Ramen modern interpretiert werden

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 begann sie, Ramen zu kochen und Ramen-Kits zusammenzustellen, die man dann zuhause final frisch zubereiten konnte.

Sie tüftelte vor allem an modernen Interpretationen der klassischen Rezepturen - der Zuspruch war enorm, erzählt Kernreiter im KURIER-Gespräch. "So entstand die Idee zu einem Lokal. Weil es noch keine modernen Interpretationen der klassischen Rezepturen in Wien gab."

Japanische Suppen in Wien

Ramen sind nicht neu in Wien. Schon vor einigen Jahren tauchten einige neue Suppenlokale in der Stadt auf und kamen gut an. Doch der Hype pendelte sich auf ein normales Niveau ein und bereichert etwa mit den vietnamesischen Nudelsuppen namens Pho oder chinesischen Nudelsuppen die kulinarische Vielfalt.

Der Name Ramen steht für die typischen japanischen Nudelsuppen als Gericht ebenso wie für die darin servierten Nudeln aus Weizenmehl. Traditionell werden lang gekochte (Hühner-)Suppen mit Gewürzen und Kräutern serviert.