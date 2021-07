Wie aus Pasta Pommes werden und was das mit der Fußball-EM zu tun hat

Food-Influencerin Yumna hat das Rezept auf ihrem Kanal „Feel Food Foodie“ veröffentlicht – und es wurde in Windeseile 17 Millionen Mal aufgerufen. Inklusive großteils begeisterter Kommentare. Auch wenn Yumna die Pasta Pommes nicht erfunden hat, zur Verbreitung hat sie doch maßgeblich beigetragen. Was uns zurück zum Fußball bringt. Ein bisschen Abwechslung am Gaumen schadet schließlich dem fadesten Fußballspiel nicht.

Fingerfood ist aufwendig

Was serviert man also am besten, um ja kein Tor zu versäumen? Kleine Häppchen sollten eher nicht die erste Wahl sein, empfiehlt Margit Köffler. „Fingerfood ist meist sehr aufwendig vorzubereiten. Da bieten sich zum Gerichte vom Blech, etwa nach Wunsch belegte Focaccia, besser an.“ Seit 25 Jahren betreibt sie in Wien ihr Catering Unternehmen „Tip Top Table“. Seit der Pandemie kocht sie auch frische Gerichte zum Abholen, die nur mehr aufgetaut werden müssen.

Köchin Cornelia Nagl rät zum Fußballschauen etwa zu faschierten Laibchen, die man im Ofen brät, in den letzten fünf Minuten mit einer Scheibe Cheddar-Käse belegt und in Sandwich-Brote füllt. Das Tip Top-Hauptgericht Chili sin Carne lässt sich hingegen gut in Taco-Schalen füllen und in einer feuerfesten Form mit Käse überbacken. „Nach Wunsch toppt man es mit Sauerrahm, Guacamole, Koriander und frischem Chili.“

Wer mehr als ein Sackerl Erdäpfel-Chips auftischen will, ist mit Nachos auf der richtigen Seite. Dafür die Tortilla-Chips in eine Auflaufform geben, frisches Chili, Kidneybohnen und geriebenen Cheddar drauf verteilen. Im Ofen überbacken, bis der Käse geschmolzen ist, und in der Backform servieren. „Wer mag, kann noch geröstetes Faschiertes darüberstreuen“, sagt Snack-Profi Nagl.