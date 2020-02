Was im Chicorée steckt und wie man ihn zubereitet

Was von seiner "Diplomarbeitsernte" übrig blieb, wollte er nicht einfach wegtun. "Also habe ich mich zusammengepackt, bin nach Wien gefahren und habe sie diversen Restaurants angeboten." Mit Erfolg – daher begann er, Chicorée anzubauen. Das war vor 35 Jahren, seit damals beliefert er die Spitzengastronomie – vom Steirereck bis zum Motto am Fluss. Mit zartbitterem Chicorée, aber auch mit ausgefallenen Kräutern sowie Obst- und Gemüsesorten.

Mit der Chicorée verbindet ihn eine besondere Liebe, trotzdem hat Bauer erstmals "losgelassen" und für die aktuelle Saison nichts davon angebaut. Weil’s sehr viel Arbeit macht und er sich eine Pause gönnen wollte. Dabei scheint das Wintergemüse wenig zu brauchen: Wasser, geeignetes Klima und die Finsternis eines Treibraums.

Doch die Arbeit damit beginnt viel früher, wenn die Samen im Frühjahr gesät werden. "Bis zum Herbst wachsen große Blätter heran, unterirdisch hat sich eine Wurzel gebildet, vergleichbar mit einer Karotte, außen beige-braun, innen weiß und bitter. Die Blätter werden bis auf wenige Zentimeter weggeschlegelt, die Rüben aus der Erde geholt und im Kühlraum gelagert, womit der Winter simuliert wird", schildert Bauer.

Ab November hat er sie nach und nach in den Treibraum geholt, wo es zwischen 19 und 21 Grad hat – für die Pflanzen das Signal zum Wachsen. 10.000 Rüben pro Woche, Schulter an Schulter in ein Quadratmeter große Kisten gestellt. Drei Wochen dauerte es, bis sein Chicorée reif für die Ernte war.

"Die Nachfrage stieg, ich fuhr viermal pro Woche liefern, war mit der Chicorée rund um die Uhr beschäftigt", schildert Bauer. "Es hat also seinen Reiz, nicht mehr täglich im Treibraum stehen zu müssen, um zu ernten", sagt Michael Bauer und lächelt.

Was ihm geblieben ist, sind gute Erinnerungen: an den Biss in einen frisch geernteten "Zapfen" Chicorée, den Duft des Wintergemüses, wenn es – halbiert – in der Pfanne knusprig gebraten wurde oder als schlichter Salat mit Ei und ein paar Käsestücken auf den Tisch kam.

Mit Käse überbackener Chicorée