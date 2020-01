Sauerkraut kann Reichtum bringen

Wer im neuen Jahr noch kein Sauerkraut am Speiseplan hatte, sollte das schleunigst nachholen. Zum Jahreswechsel gegessen, soll es dafür sorgen, dass das Geld in den folgenden zwölf Monaten nicht ausgehen wird. Sagt man zumindest. Ähnliche magische Kraft sagt man in anderen Regionen übrigens für den Linsen nach.

Folgerichtig kann man jedem ein gutes, neues Jahr wünschen, der noch keines der beiden Lebensmittel verzehrt hat.

Sauerkraut – durch Milchsäure haltbar gemachtes Weißkraut – ist abgesehen vom versprochenen Geldsegen äußerst gesund. Vor allem wenn man es roh isst. Es enthält die Vitamine C, B, K und B 12, zudem sind Mineralstoffe wie Kalium und Eisen enthalten. „Wichtig ist, dass es nicht pasteurisiert wird“, sagt Leo Strmiska, auch Sauerkraut-Leo genannt. Denn das zerstört die Bakterien, die für den Darm so wohltuend sind.