Was hinter dem Trend zu sogenannten "Geisterküchen" steckt

Was Gastro-Interessierte während des Lockdowns ebenfalls bemerkt haben werden: Viele etablierte Restaurants bis in die Top-Gastronomie gingen den umgekehrten Weg und funktionierten ihre Küchen sozusagen zur „Ghost Kitchen“ um. Freilich setzten sie statt der durchkomponierten, mehrgängigen Speisefolgen, die perfekt arrangiert serviert werden, auf transportfähige Gerichte, die in Rex- oder Schraubgläser gefüllt werden können.

Man kann davon ausgehen, dass ein nach Hause geliefertes Szegediner Krautfleisch aus der Steirereck-Küche kein minderwertiges Fast Food ist. Innovative Zustelldienste, die ihre Abnehmer etwa in Wien in „ Geisterküchen“ bekochen, setzen schon länger auf schnelle Lieferung, aber Qualität in der Küche. Etwa „Rita bringt’s“, „Basenbox“ oder seit Kurzem auch „Onobox“, die sich auf vegetarische Kost aus Bio-Zutaten spezialisiert hat.

Buchtipp: