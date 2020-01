Genuss-Trends 2020: Daran kommt kein Foodie vorbei

Soja ist out - jetzt kommt Kichererbsen-Tofu

Soja-Latte war noch vor einiger Zeit ein trendiges Getränk, heute wird Soja-Milch immer stärker von Hafer- Reis- und Dinkelerzeugnissen abgelöst. Die Kunden fragen verstärkt nach, wie Ersatzprodukte zu Kuhmilch und Co. hergestellt werden. Soja ist ein hochindustrialisiertes Produkt, wird auf vielfach auf ehemaligen Waldflächen angebaut, ein Großteil davon ist genmanipuliert. Die Nachfrage zu alternativen Alternativen steigt. Auch Tofu gibt es schon aus Kircherbsen anstatt aus Sojabohnen.

Mit Mocktails alkoholfrei feiern

Für die neue Lust an der Abstinenz gibt es seit 2018 sogar einen Begriff, der in den USA kreiert wurde: sober curious – nüchtern und neugierig. Der Trend macht sich auch darin bemerkbar, dass immer mehr Bars in den USA alkoholfreie „Happy Hours“ oder sogar Events ohne Alkohol ermöglichen. Der Trend der "Mocktails" schwappt langsam aber sicher auch in unsere alkohollastige Region über. (mehr dazu hier)

Außerdem weiterhin beliebt: Cold Brewed Coffee, Phos und Ramen, Burger mit Fleischersatz und ketogene Ernährungsweisen.