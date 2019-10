Florian Holzers Top5: Bäckerei-Lokale

1 THE GUESTHOUSE

Auf den ersten Blick das elegante Restaurant eines modernen Boutique-Hotels in der Wiener City. Doch hier wird nicht nur wirklich gut gekocht, sondern auch Brot gebacken: Semmeln, (großartige) Croissants, Salzstangerln, Sauerteigbrot & Co. Die Grundteige stammen vom Top-Bäcker Gragger, gleich ums Eck.



Wien 1, Führichg. 10,

Tel: 01/512 13 20-15,

Mo-So 6.30-24,

www.theguesthouse.at



2 KRÅMERLADEN

Natürlich wird im Stieglgut Wildshut in erster Linie (tolles!) Bier gebraut. Man betreibt aber auch ein wunderbares Gasthaus, das Fleisch stammt von der eigenen Landwirtschaft, und am Freitag wird aus den Biertrestern großartiges Brot gebacken. Das auch verkauft wird.



5120 St. Pantaleon, Wildshut 8,

Tel: 06277/641 41,

Mi-So 10-22, Fei 10-20,

www.biergut.at



3 JOSEPH BÄCKEREI PATISSERIE BISTRO

Mit Josef Weghaupts Bäckerei-Lokal fing vor sechs Jahren eigentlich alles an: tolles Brot, tolles Süßgebäck, ein großartig sortierter Bio-Feinkostladen und ein wirklich sehr lässiges Café-Restaurant (gestaltet aus regionalen Baustoffen), in dem mit/zum/rund ums Brot gekocht wird.



Wien 3, Landstraßer Hauptstr. 4,

01/710 28 81,

Mo-Fr 7.30-21, Sa, So, Fei 8-18,

www.joseph.co.at



4 STRÖCK FEIERABEND

2014 legte auch die Stadlauer Großbäckerei Ströck einen kulinarischen Flagship-Store vor: Hier werden experimentelle, neue Brot-Kreationen ausprobiert, hier gibt’s feine Frühstücke und eine ansprechende Bistro-Karte, in der natürlich das Brot, aber auch Wildkräuter aus eigenem Anbau eine Rolle spielen.



Wien 3, Landstraßer Hauptstr. 82,

Tel: 01/204 39 99-930 57,

Mo-Sa 7-22, So 7-18, Fei 8-18,

www.ströck-feierabend.at



5 ÖFFERL

Der Jungstar unter den Szene-Bäckern hat seit voriger Woche ebenfalls ein Lokal: Die Weinviertler Christoph und Lukas Öfferl eröffneten jetzt ihr extra-cooles, graues Bäckerei-Lokal, es duftet nach Brot und „Cruffin“, feine Mittagsgerichte und großzügig belegte Edelbrote.



Wien 1, Wollzeile 31,

Tel: 02522/88 337-31,

Mo-So 8-19,

www.oefferl.bio



