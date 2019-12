Trinken, wenn man Alkohol nicht trinkt: Geht das?

Für die neue Lust an der Abstinenz gibt es seit 2018 sogar einen Begriff, der in den USA kreiert wurde: sober curious – nüchtern und neugierig. Der Trend macht sich auch darin bemerkbar, dass immer mehr Bars in den USA alkoholfreie „Happy Hours“ oder sogar Events ohne Alkohol ermöglichen.

Marchl: "Der Trend wird in den kommenden Jahren noch viel stärker werden. Einerseits aus Lifestyle-Gründen, andererseits wegen unserer leistungsorientierten Gesellschaft. Man will weiterhin socializen – die Bar ist schließlich das Dorfwirtshaus geworden."

Alkoholfreier Wein riecht nach Apfelsaft

Hinzu käme der multikulturelle Hintergrund von Zugezogenen in Großstädten: "Wenn die Religion Alkohol verbietet, gibt es so trotzdem die Chance, beim After-Work-Drink dabei zu sein." Pionierin der Bewegung ist die New Yorker Journalistin und Autorin Ruby Warrington, die dem Trend vor fast zwei Jahren sogar ein Buch widmete. Ziel ist nicht Verzicht, sondern der bewusste Umgang mit Alkohol. Warrington dachte nach einem Yoga-Wochenende darüber nach, in welchen Situationen und warum sie überhaupt Alkohol trinkt. Sie selbst geht seitdem den Weg der Abstinenz.

Mittlerweile gibt es auch einige Winzer, die auf alkoholfreie Weine setzen: Oft riechen und schmecken diese im ersten Augenblick nach Apfelsaft. Hier wird der bei der Gärung entstehende Alkohol durch Destillieren von der Flüssigkeit getrennt. Beim Erhitzen verdampft der Alkohol – und leider auch ein Großteil der Aromen.