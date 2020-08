Warum wir Süßkartoffeln so lieben

Falls Sie bei Ihren Gästen punkten wollen: Probieren Sie es doch mit Süßkartoffel-Pommes. Die finden sich derzeit auf den meisten Speisekarten trendiger Lokale. Das liegt vermutlich daran, dass sie so simpel und formmäßig vertraut wie Erdäpfel-Pommes daherkommen. Aber durch ihre süßliche Note gleichzeitig für die wohldosierte Portion Anderssein sorgen.

In den vergangenen Jahren haben sich die einstigen Exoten in die Küchen der Mitteleuropäer vorgearbeitet. Dass sie neben Optik und Geschmack auch noch inhaltlich einiges zu bieten haben, war dafür sicherlich kein Nachteil. Und nicht zu vergessen: ihre unkomplizierte Verarbeitung. Suppen, gebraten, gefüllt, in Currys oder als Ragout – die Möglichkeiten erscheinen unendlich. Was kein Wunder ist.

Ähnlich unserer Erdäpfel, mit der sie aber nur entfernt verwandt ist, gilt die Süßkartoffel in ihren Herkunftsländern (Süd- und Mittelamerika, China) als Grundnahrungsmittel. Sie schafft es unter die Top Ten der Welt-Nahrungsmittelernte. Manche Völker setzen fast ausschließlich auf Süßkartoffeln: Angeblich ernähren sich die Papua New Guinea-Highlanders in Indonesien zu neunzig Prozent von der „Batate“, wie die Erdfrucht hier genannt wird.

Fühlt sich auch bei uns wohl

Nun liebt die Süßkartoffel zwar warmes Klima, aber das findet sich durchaus auch in unseren Breiten. Die meisten Süßkartoffeln in den heimischen Supermärkten kommen zwar noch immer aus Südamerika und Israel. Doch einige wenige Landwirte bauen sie mittlerweile auch in Österreich an, etwa Alois Lang im burgenländischen Seewinkel, Familie Habermann in Herrnbaumgarten oder Familie Wachter in Stronsdorf (beide Niederösterreich).

Inhaltsstoffe

Dann wären da noch die Inhaltsstoffe, die die stärkehaltige Knolle auch noch ernährungsphysiologisch interessant machen. Es überrascht nicht, dass sie in den USA zum wertvollsten Lebensmittel gewählt wurde, immerhin sind Süßkartoffeln fixer Begleiter des traditionellen Thanksgiving-Truthahns. Besonders der Anteil an Vitamin A und Beta-Carotinoiden, die für die orange Farbe der gängigen Sorten verantwortlich sind, ist hoch. Sie wirken unter anderem entzündungshemmend.

Dazu kommen Kalzium, Zink und Kalium sowie Vitamine. Das gleicht ihren relativ hohen Zuckergehalt wieder ein bisschen aus.