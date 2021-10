Warum Trend-Bäcker Öfferl jetzt auch Kaffee selber röstet

Anbau muss Rücksicht auf die Natur nehmen

Beim Kaffee geht es Georg Öfferl aber auch um Respekt vor der Arbeit und den Menschen, die mit Kaffee arbeiten. Man beziehe die Bohnen direkt von Menschen aus Lateinamerika und Afrika, die die "Rücksicht auf die Natur" mit der Familie Öfferl teilen. "Wir lieben Kaffee und daraus hat sich eine neue Leidenschaft und tiefes Interesse ergeben. Und das heißt für uns, ihn nicht nur selbst zu trinken, sondern auch alles rund um Anbau und Herkunft der Bohnen, Röstung und Zubereitung zu hinterfragen", so Georg Öfferl.

Die Bohnen für den Filterkaffee (250g / 10,40€) stammen ausschließlich aus Guatemala und erinnern an Schokolade, Mandeln und getrocknete Früchte. Die Filterkaffeesorte Alex Keller (250g / 11,90€) ist nach dem Kaffeebauer Alex Keller benannt, der in Guatemala in vierter Generation Kaffeebauer ist.

Öfferl und Uhl gefällt, dass er als einer der wenigen Kaffeebauern seine Plantagen biodynamisch bewirtschaftet. Und der Geschmack? Den beschreiben die Bäcker mit einem Aroma von Waldbeeren, Nougat und Pfirsich.