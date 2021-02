So geht es Köchinnen und Köchen nach dem Krisenjahr wirklich

Auch Fabian Günzel will mit "seiner" Kunst wieder glücklich machen, aber so wie vor dem Lockdown. Ohne Take-away, das ist nicht sein Stil – zumindest noch nicht. Alle zehn Tage sperrt der Vier-Haubenkoch sein Aend in Wien-Mariahilf auf und sieht nach dem Rechten, auch wenn es ihm im Herzen wehtut.

Günzel versucht, positiv zu bleiben, auch wenn es ihm schwerfällt. "Ich bin seit vier Monaten am Stück zu Hause – ich fühle mich wie ein Pferd in der Box. Ich will mich nicht beklagen, will nicht sudern, aber ich habe Angst vor einer sozialen Schere in der Gesellschaft."

Wenn er an sein Schicksal und das seiner Branchenkollegen denkt, dann kommen Sorgen – und auch Wut auf die Politik hoch: "Wir sind die Ersten, die zusperren und die letzten, die aufsperren."