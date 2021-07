Hopfen: Die anspruchsvolle Seele des Bieres

Was der Laie beim Blick auf den mit hunderten Dolden gefüllten Hopfenkorb nicht sieht: die Arbeit, die dahintersteckt. Der Hopfen braucht Pflege, viel Pflege – "das ganze Jahr über", weiß Hopfenbäuerin Gertraud Jank. "Im Februar werden die alten Stöcke bis auf den Boden zurückgeschnitten. So tief, dass man meinen könnte, der Hopfen sei verschwunden." Der Schein trügt. Im Frühjahr sprießen aus jedem Stock dutzende Triebe.

Der Großteil wird entfernt, "die wüchsigsten werden über dem Boden an die Rankdrähte angeleitet, also befestigt", erklärt Jank, "wenn sie kniehoch sind, ist der Zeitpunkt ideal". Unter ständiger Aufsicht tritt der Hopfen dann im Uhrzeigersinn seine Reise nach oben an. Binnen weniger Wochen erreicht er seine finale Wuchshöhe, erst dann bilden sich die Dolden aus.

Temperaturschwankungen kümmern den ansonsten so sensiblen Hopfen dabei kaum. Fällt die Saison jedoch besonders trocken aus, leidet der Ertrag. "Das bisserl Regen heuer im Juni hat den Wurzeln nicht gereicht, deshalb sind manche Ranken nicht so hoch gewachsen", sagt Jank. Die Hopfenwurzeln ragen tief in den Waldviertler Boden, so tief wie die Staude in die Luft.