Prost: Heimisches Bier ist voll im Trend.

Der nächste ganz heiße Scheiß ist laut Brachnenexperten das gute alte Sauerbier. Beinahe vergessen sorgt diese mittelalterliche "Spontangärungstechnik", die sich in Belgien beständiger Bliebtheit erfreut, aber im deutschen Sprachraum mit der "Berliner Weissen" beinahe ausgestorben war, plötzlich wieder großer Beliebtheit. Vielleicht nicht unbedingt in der belgischen Spielart, bei der das Bier jahrelang gelagert wird, wonach Auskenner und echte Connaisseure vom "Stallgeschmack" des Biers schwärmen, aber als modern interpretiertes, leichtes Sommergetränk, wie es prinzipiell auch die Berliner Weisse war. "Die erfrischende Säure kombiniert mit dem niedrigen Alkoholgehalt kommt bei vielen Biertrinkern gut an", erklärt Johannes Kugler, Braumeister der mit etlichen Preisen ausgezeichneten Craft Beer Company "Brew Age". Außerdem? Der Trend zu fruchtig hopfigen Pale Ales und Indian Pale Ales ( IPA) wird anhalten, dazu könnte eine Rückbesinnung auf die guten alten "Lagers" kommen, die in den letzten Jahren ein wenig aus dem Fokus geraten sind. In diesem Sinne: Alles ist möglich. Hauptsache, es schmeckt. Prost!

Stiegl Pale Ale

Hopfenfruchtig mit tropischen Aromen nach Mango, Melone, Ananas und Pink Grapefruit. Eine echte Erfrischung.

Fructosaurus Raspberry Sour (Brew Age)

Die durch Milchsäurebakterien erzeugte erfrischende Säure ist laut Experten "das nächste große Ding" am biermarkt. Hier wurden Himbeeren gleich mitvergoren. Eine 3,5 % leichte sommerliche Alternative zum Radler.

Feinster Weissbier Bock ( Brauerei Ried)

Intensives Aroma nach Bananen und Karamell, trotz hohen Alkoholgehalts überraschend erfrischend. Dafür umso gefährlicher...

Schwarzes Schaf (Gusswerk)

Ein Stout aus den Alpen? Ja, und zwar ein eindrucksvoll authetnisches, der Braumeister hat längere Zeit in Irland gelernt. Cremig süffig, wer es noch schwärzer will, kann auch zur "Dunklen Kuh" greifen - oder zur "Alten Kuh". Aber Vorsicht, die ist nicht nur zwei Jahre in Sherry-Fässern gereift, sondern auch ziemlich stark.