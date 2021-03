Von Beuschl bis vegetarisch: Unwiderstehliches zum Mitnehmen

Als Johannes Lingenhel 2016 sein Delikatessengeschäft eröffnete, war die Ambition groß: Das eleganteste Schlaraffenland Wiens, ein Sortiment von Delikatessen und vor allem Käse, das einem den Mund offen stehen lässt, ein kleines Restaurant und als Draufgabe sogar noch eine eigene Designer-Käserei, in der (großartige) Frischkäse und Camemberts hergestellt werden. Eine Top-Feinkostadresse, das Restaurant blieb aber hinter den Erwartungen zurück.

Vor einem Jahr engagierte Lingenhel deshalb den Top-Koch Roman Wurzer, vor zehn Jahren noch ein „Junger Wilder“, seither in vielen guten Restaurants tätig. Und weil im vergangenen Jahr selten gastronomische Normalität herrschte, beschloss man, Take-away anzubieten, das zu den besten in Wien zählen dürfte: Einerseits gibt’s hier Beuschl, Gulasch und Trippa alla Fiorentina (!!) im Glas, andererseits jeden Freitag und Samstag „Streetfood“ in Form von Burgern oder Gourmet-Hotdogs, um das sich die Leute anstellen. Vor allem aber sind die Tagesgerichte sagenhaft gut, gebackener Kabeljau, drei Zentimeter hoch und sogar zu Hause noch knusprig (16,–). Die Beiriedschnitte perfekt rosa gebraten, gebratene Kräuterseitlinge und Süßkartoffelcreme dazu, großartig (23,–), am besten aber fast das vegetarische Gericht, die sardischen Hartweizengrieß-Bemmerln „Fregola Sarda“ mit Rucolapesto, Fisolen und italienischem Ziegenkäse, einfach unwiderstehlich (12,–).

Zu jedem Gericht gibt’s entweder Suppe oder Salat (beides gut), die Verpackung besteht aus Bio-Bambus, ist leicht zu öffnen und hält wirklich sehr lange warm.

Essen: 40/50

Service: 9/10

Weinkarte: 13/15

Verpackung: 25/25

Gesamt: 87/100

Wien 3, Landstraßer Hauptstr. 74, 01/710 15 66-50, Mo-Sa 11.30-14.30 (telefonisch reservieren), www.lingenhel.com