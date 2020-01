Udon, Soba & Co: Mit asiatischen Nudelsuppen durch den Winter

Eines vorweg: In Asien werden Suppen zu jeder Jahres- und Tageszeit gegessen. Bereits zum Frühstück schlürft man z. B. in Japan eine Misosuppe oder in China eine Wantan-Suppe.

Was für Fernost normal ist, birgt für unsere Breitengrade einen reichen Schatz an exotischen Aromen und Geschmäckern. Für Conny Hörl, Ernährungsexpertin und Geschäftsführerin vom Salzburger Pure Zentrum, ist es nachvollziehbar, dass die Lust auf Suppen im Winter generell steigt. Was die Asia-Küche hier aber besonders auszeichnet, ist, "dass sie viele Ansätze der TCM, der Traditionellen Chinesischen Medizin, übernimmt.“