Sturm spaltet die Geister. Ein Für & Wider zum Rebensaft

Man kann viel an ihm aussetzen: Dass er der unliebsame Bote ist, der den Herbst ankündigt, und es war ja schon bei den alten Römern so, dass man dem Boten seine Message übel nahm und oft durchaus büßen ließ. Dass er in wirklich unhübschen Gebinden daherkommt. Dass er selbst ästhetisch auch nicht viel hermacht, zumindest nicht so, dass man sich auf Anhieb denkt: „Yippie, das trink ich jetzt dann gleich!“

Aber ganz ehrlich, so schaut’s aus: Das Zeug ist einfach noch nicht fertig, und das schmeckt man – vor allem jedoch riecht man es! Und genau das Olfaktorische stellt für mich eine beinahe unüberwindbare Hürde dar, ein Glas Sturm überhaupt bis zum Mund zu bringen, ohne dass es mich beutelt. Dieser angegoren-säuerliche Geruch, wie etwas, das schon mal getrunken worden ist! Dass er dann überraschend NICHT nach Magensäure, sondern eh irgendwie süß schmeckt, hilft auch nicht, weil wer süß will, soll halt Saft trinken, da gibt’s auch Vitamine, für die man außerdem keine Synchronschwimmerinnennasenklammer braucht.

Deshalb mein Appell: Lasst den Sturm doch einfach in Frieden! Wenigstens, bis er zum Staubigen gereift ist.