Der Herbst ist da: Das sind die besten Kürbisgerichte weltweit

Herbstliches Kürbisgemüse aus Österreich

Last but not least: In Österreich gibt's viele tolle Kürbisrezepte, wir mögen gerade Kürbisgemüse vom Blech besonders gern. Einfach Stücke vom Hokkaido- und Butternutkürbis (wer mag, gibt Apfelstücke dazu) mit Rosmarin oder Thymian, Nüssen, Olivenöl und Honig vermischen und im Ofen backen, bis es herrlich duftet. Schmeckt alleine oder als Beilage zu diversen Fleischgerichten!