Rezept der Woche: Chilischarfe Linsen-Paradeiser-Suppe

1. Für die Suppe die Chilischote halbieren, entkernen, in feine Streifen schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen und sehr fein würfeln. Das Öl in einem Topf erhitzen, Chili, Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin bei mittlerer Hitze glasig anschwitzen. Ras el-Hanout dazugeben und kurz mitschwitzen. Den Zucker darüberstreuen und leicht karamellisieren. Die Linsen kalt abspülen, abtropfen lassen, dazugeben. Ajvar unterrühren, Gemüsefond zugießen, zugedeckt bei mittlerer Hitze 15-20 Minuten köcheln lassen.

2. Inzwischen für die Peperoncini den Feta mit einer Gabel zerdrücken und das Obers untermischen. Die Oliven fein hacken und mit dem Feta verrühren. Die Peperoncini abtropfen lassen, den Stielansatz jeweils entfernen. Die Schoten aushöhlen und mit der Käsemasse füllen.



3. Die Paradeiser nach Belieben häuten (muss aber nicht sein): dazu die Haut an der Unterseite kreuzförmig einritzen. In einer Schüssel mit kochend heißem Wasser übergießen, nach 1 Minute kalt abschrecken und die Haut abziehen. Paradeiser vierteln, ev. entkernen und in feine Würfel schneiden. Korianderblätter abzupfen und fein hacken.



4. Den Spinat verlesen und ohne Stiele in grobe Streifen schneiden. Einige Spinatstreifen und Paradeiswürfel für die Garnitur beiseitelegen, den Rest unter die Suppe heben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Suppe auf Schalen oder tiefe Teller verteilen, mit den beiseitegelegten Spinatstreifen und Paradeiswürfeln bestreuen, mit Koriandergrün bestreuen. Die gefüllten Peperoncini

dazu reichen.