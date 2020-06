Stilles Örtchen: Restaurant schafft Geschlechtertrennung auf WC ab

Der Berliner Zeitung sagte der Gastronom: "Wir sprechen uns dafür aus, Toiletten hinsichtlich ihrer Funktion zu beschildern. Als Raum, der Schutz und Ruhe bietet, das zu tun, was man eben dort so tut. Wir finden die Geschlechtertrennung bei Toiletten weder zeitgemäß noch notwendig. Schon gar nicht in Berlin, einem Zentrum der LGBTQI*-Kultur."

Zudem plane er ein spezielles Kondomangebot im Toilettenbereich: "Vorne soll ein wilder Meerrettich (Anm: Kren) abgebildet werden und auf der Rückseite soll ein Satz zum Thema Einvernehmlichkeit beim Sex in deutscher und englischer Sprache stehen."

Seit der Eröffnung hat sich das Sterne-Restaurant in Berlin-Kreuzberg zum politischsten Restaurant Deutschlands entwickelt. "Brutal lokal" war damals das Motto, um die Lebensmittelproduzenten im Berliner Umland in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. So wird beispielsweise auf Zitronen, Thunfisch und Schokolade verzichtet.

Aber auch durch ein Verbotsschild für die AfD an der Tür oder Wochenendzuschläge für das Menü, machte der Gastronom Schlagzeilen.