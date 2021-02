So machen Sie Ihrem Kind schnell eine gesunde Schuljause

Juhu, Schule! Und damit auch die Schuljause. Aber: Was mag das Kind? Was ist gesund? Was ist morgens stressfrei machbar? Ein guter Anfang ist eine hübsche Jausenbox mit mehreren kleinen Abteilen. Die befüllt man dann zum Beispiel mit Gemüsesticks (Karotten, Stangensellerie, Gurken), mit Nüssen oder mit Saatencrackern: je 20 g Hafermark, Leinsamen, geschrotete Leinsamen, Chia und Sonnenblumenkerne mit 200 ml kochendem Wasser aufgießen, 2 EL Pflanzenöl und etwas Salz unterrühren, über Nacht quellen lassen, am nächsten Tag zwischen zwei Bögen Backpapier dünn ausrollen und knusprig backen (tagelang haltbar).

Oder man befüllt abends Gläschen mit Milchreis: 500 ml Milch mit 125 g gewaschenem Rundkornreis zum Kochen bringen, Hitze reduzieren, 25 Minuten köcheln lassen. Mit Zimt oder Vanille würzen, mit Ahornsirup süßen, morgens mit frischen Früchten ergänzen. Oder einfach Haferflocken ins Glas, mit heißem Wasser aufgießen, Nüsse und Früchte rein, Deckel drauf, Löffel nicht vergessen!