So machen Sie eine cremige und vegane Mayonnaise

Olivia Trombitas-Meissel ist Mutter dreier Kinder und betreibt einen bunten Food-Family-Blog (www.moreisnow.com). Jetzt hat sie ein wirklich gelungenes Kochbuch herausgebracht, das Lust auf gutes, unkompliziertes Essen macht, egal wie alt man ist. Der wissenschaftliche Support dazu kommt von ihrem Mann, der Kinderarzt ist. 70 einfache Rezepte mit Pepp.

Zum ofengebratenen Wintergemüse zum Beispiel serviert sie vegane Mayonnaise. Dafür ½ Knoblauchzehe in ein hohes, schmales Gefäß reiben. Die fein abgeriebene Schale einer Bio-Limette, 60 ml Aquafaba (die Flüssigkeit aus einem Glas vorgekochter Kichererbsen), ¼ TL Senf, ¼ TL Salz, 1 ½ TL Apfelessig, 1 TL Honig, ½ TL Tomatenmark und ½ TL Sojasoße dazugeben, kurz mit dem Pürierstab mixen. 180-230 ml Sonnenblumenöl in dünnem Strahl zugießen und weitermixen bis die Masse nach und nach sämig wird. Wer will, rührt dann Joghurt drunter.