Bester Koch Kärntens verrät, wie es 2021 weitergeht

Dem Unternehmer war schon bisher wichtig, seine Mitarbeiter nicht nur in der Saison, sondern das ganze Jahr lang zu beschäftigen. Jetzt ist es fix: Alle Mitarbeiter werden übernommen und ganzjährig beschäftigt. Denn auch das Gourmet-Restaurant soll in der Winter-stillen Zeit am Wörthersee geöffnet haben.

Das Projekt will der Spitzenkoch bereits Mitte September der Öffentlichkeit vorstellen: "Meine Frau und ich haben uns viel angesehen, zuletzt Restaurants in Barcelona und Tokio. Viel ist noch offen, aber unser Konzept sucht in Österreich seinesgleichen." Das Gourmet-Restaurant soll nur wenige Sitzplätze vorweisen: und auf einen freien Blick über den Wörthersee dürfen sich die Gäste ebenso freuen.

Auch wenn Kärntens Koch auch inhaltlich nichts zum Hotel-Projekt und dem Hotel-Restaurant verraten will, darf an dieser Stelle an seine Ausbildung als Diätkoch erinnert werden.

Leise Servus zu den Stammgästen

In drei Wochen, ab 26. März 2020, startet Wallner im See Restaurant in die Sommer-Saison. "Mir war wichtig unseren Gästen jetzt schon mitzuteilen, wie es weitergeht und alles seinen normalen Verlauf nehmen wird."



Gutscheine müssen nicht mehr in dieser Saison eingelöst werden, sie können auch ab April 2021 im neuen Gourmet Restaurant eingelöst werden.

Dem neuen Pächter seiner Noch-Arbeitsstätte wünscht er "alles Gute".