Rezept: Rhabarber schmeckt zum rosa gebratenen Lammrücken

ZUTATEN

für 4 Personen

Für den Rhabarber:

2 große Rhabarberstangen

Salz

40 ml Olivenöl

Je 2 Zweige Lavendel, Thymian und Rosmarin

Für das Lamm:

600 g Lammkarree

40 ml Olivenöl

40 g Butter

Salz

30 g Olivenpaste (Tapenade)

Für den Zitronenmascarpone:

80 g Mascarpone

abgeriebene Schale von 1 und Saft von ½ Bio-Zitrone

30 ml Olivenöl

Salz

Außerdem:

Butter oder Olivenöl zum Anbraten

2 Zweige Rosmarin

1 Backrohr auf 120 °C vorheizen. Rhabarber abziehen, einmal quer halbieren, leicht salzen und mit Öl einstreichen. Kräuter in einer ofenfesten Form ausbreiten, Rhabarber drauflegen und im Ofen 15 bis 20 Minuten garen. Rhabarber aus dem Ofen nehmen und noch warm in lange Streifen zerteilen, die Ofentemperatur auf 90 °C reduzieren.

2 Während der Rhabarber gart, das Lammkarree küchenfertig vorbereiten, die Sehnen entfernen, die Fettschicht dran lassen. Eine ofenfeste Pfanne ohne Fett stark erhitzen, das Karree mit der Fettseite nach unten einlegen und anbraten, dann wenden und das Olivenöl dazugeben. Das Fleisch in der Pfanne in den Ofen stellen und 25 bis 30 Minuten garen, bis die Kerntemperatur 58 °C erreicht hat. Die Butter nach der Hälfte der Garzeit in die Pfanne geben, das Fleisch damit immer wieder übergießen. Das Fleisch herausnehmen und mit der Tapenade einstreichen, kurz rasten lassen.

3 Inzwischen den Mascarpone mit den weiteren Zutaten aufschlagen. Etwas Butter oder Olivenöl in einer Pfanne zerlassen, die Rosmarinnadeln darin knusprig braten.

4 Die Rhabarberstreifen auf Tellern anrichten. Das Karree aufschneiden, die Scheiben salzen und auflegen. Den Bratensaft aus der Pfanne drüberträufeln. Aus dem Mascarpone vier Nocken formen und dazulegen, Rosmarin etwas zerbrechen und drüberstreuen.

TIPP: Hochsaison hat Rhabarber zwischen März und Juni, je nach Sorte sind die Stiele mehr oder weniger intensiv rosa gefärbt, und das Fruchtfleisch variiert von hellgrün bis dunkelrot.

Aufwand: **

Zubereitungszeit: 1 Stunde

Preis: ***

Kalorien: ca. 430 kcal/Person