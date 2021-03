Fürs perfekte Osterfrühstück: Radieschen machen Frühlingslaune

Sie stecken voller Vitamine und enthalten den Scharfmacher Senföl, der wahre Wunder für unseren Darm bewirken kann. Ihre Aussaat ist bei uns im Freiland ab März möglich, auch auf dem Balkon. Wie gerne denke ich an meine kleine Nichte, die in Potsdam aus ihrem Mini-Hochbeet für Kinder die Radieschen aus der Erde zupft und die Knollen nach dem Waschen gleich verputzt.

„Vielleicht schmecken mir Radieschen dünn gehobelt im Salat am besten“, teile ich dem Jüngsten am Telefon mit. „Sie geben Farbe, machen gute Laune und ich liebe ihren süß-scharfen Geschmack.“ – „Ich mach mir gerne einen Aufstrich mit Frischkäse, dünn gestiftelten Radieschen, ein bisschen Knoblauch und Zitronenschale, dazu eine Scheibe dunkles Brot.

An meinen vegetarischen Tagen gibt es nichts Besseres“, erwidert der Sohnemann. „Und die Blätter schmecken auch so gut“, kontere ich. „Ich lege sie in Eiswasser, um sie zu erfrischen und mische sie in den Salat. Ein Pesto könnte ich daraus zaubern und die Radieschenblättersuppe meiner Cousine ist auch ein Hit.“

„Von der Wurzel bis zum Blatt, das ist doch die neue Kochphilosophie“, meint er da. „Ich finde, das ist eine tolle Idee, so können wir Abfall vermeiden und mit ein bisschen Fantasie entstehen herrliche Speisen. Ich hab letztens aus Erdäpfelschalen Chips gemacht. Knuspern statt Wegwerfen ist die neue Devise!“

Süßsauer und blitzschnell

Später überlege ich mir eine neue Art, die Radieserl zu verarbeiten. „Quick Pickeln“ ist eine Methode, die ich in Amerika kennengelernt habe. Wie verlockend und einfach es ist, einen Sud zu kochen, über das Gemüse zu leeren und in Blitzesschnelle süßsaure Köstlichkeiten für die nächsten Tage parat zu haben!

Während ich dem Gemüse zusehe, wie es beim Auskühlen eine kirschblütenrosa Farbe annimmt, überlege ich mir, zu welchen Gelegenheiten ich die Neuerscheinung in meiner Küche verschmausen könnte. Natürlich – nächste Woche werden wir sie zum Osterschinken verputzen. Übermuttrunken denke ich bereits an Grillereien im Sommer … Oder, schön verpackt, als Mitbringsel, falls ich doch je wieder zum Abendessen eingeladen sein werde? Wie schön das Leben hoffentlich bald sein wird!