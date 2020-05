Moon-Milk: Wie das Trend-Getränk beim Einschlafen hilft

Eine „Gute-Nacht-Milch“ empfahl schon die Oma, wenn wir nicht einschlafen konnten. Warme Milch mit Honig gilt als bewährtes Hausmittel - wissenschaftlich bewiesen ist nichts, der Effekt ist trotzdem da. Milch enthält schlaffördernde Komponenten wie etwa Tryptophan (eine Aminosäure) oder Melatonin, aber die Dosis ist zu gering. Vielmehr geht es um das wohlige Gefühl, das das Getränk auslöst.

Wie so vieles, unterliegt auch die Gute-Nacht-Milch einem Wandel: Man (=viele Stars) schwört jetzt auf „ Moon Milk“ oder „Blue Milk“ als Trend-Schlummertrunk, der in den sozialen Medien gerade gehypt wird, vor allem, weil sie wirklich hübsch aussieht. Die trendige Moon-Milk basiert auf ayurvedischem Wissen, im Ayurveda gilt warme Kuhmilch als wertvolles Lebenselixier. Es wirkt positiv auf die Leistungsfähigkeit, vorausgesetzt, es wird nicht zu viel davon getrunken. Dazu kommen Gewürze, vor allem Kurkuma, Zimt, Nelke, Kardamom, Safran, Ingwer. Das wichtigste Geheimnis der Mond-Milch ist aber die so genannte Schlafbeere oder Winterkirsche, Ashwagandha bzw. das Pulver davon.

Sie gilt in Indien seit langer Zeit als eine der bekanntesten Heilpflanzen und bewirkt, dass sich das Nervensystem mit schneller und besser adaptieren kann. Der Umgang mit Stress verändert sich, die Regenerationsfähigkeit steigt und man schläft besser. Es wird aber auch die Beigabe von Reishipilz-Pulver oder Tulsikraut (Heiliges Basilikum) empfohlen.