Hot Pot mit Garnelen und Grünkohl gegen die Kälte

ZUTATEN

für 4 Personen

110 g Reisfadennudeln

3 EL natives Olivenöl extra

375 g Riesengarnelen (16–23 Stück), geschält und entdarmt

60 g Shiitakepilze ohne Stiel, in Scheiben geschnitten

150 g grob geraspelte Karotten

4 Knoblauchzehen, in feine Scheiben geschnitten

2 EL fein gehackter Ingwer

1 l Gemüsefond

3 EL Sojasoße, Salz, Pfeffer

70 g junger Grünkohl (ersatzweise Spinatblätter)

2 TL Reisessig

2 TL geröstetes Sesamöl

1 kleine rote scharfe Chilischote, klein geschnitten

1 Bund Frühlingszwiebeln, in feine Ringe geschnitten

1 kleine Gurke, gewürfelt

1 Limette

1 Die Nudeln in eine große Schüssel geben und vollständig mit kochendem Wasser bedecken. 3 bis 5 Minuten ziehen lassen, bis sie weich, aber noch immer fest sind. Abtropfen und beiseitestellen.

2 Einen Teller mit Küchenpapier auslegen. 1 EL Olivenöl in einem großen Kochtopf erhitzen. Die Hälfte der Garnelen nebeneinander hineinlegen und unter einmaligem Wenden 1 bis 2 Minuten garen, bis sie sich leicht rosa färben. Die Garnelen mit einer Zange auf den vorbereiteten Teller legen. Den Vorgang mit den restlichen Garnelen wiederholen.

3 Die restlichen 2 EL Olivenöl in den Garnelentopf geben, erhitzen. Die Pilze hineingeben, 4 bis 5 Minuten goldbraun braten. Karotten, Knoblauch und Ingwer hinzufügen, unter Rühren weitere 4 Minuten braten. Gemüsefond, Sojasoße, 600 ml Wasser, ½ TL Salz und 1 Msp. Pfeffer unterrühren, zum Kochen bringen.

4 Grünkohl, Reisessig, Sesamöl, Chili und die Nudeln einrühren und bei niedriger Temperatur 5 Minuten köcheln lassen. Die Garnelen wieder in den Topf geben, die Frühlingszwiebeln hinzufügen und weitere 5 Minuten garen. Die Suppe auf Suppenschüsseln verteilen, mit der Gurke garnieren und servieren, dazu die Limettenspalten reichen.

TIPP: White Tiger Garnelen wachsen auch in Hall in Tirol und werden per Express in ganz Österreich ausgeliefert:

www.alpengarnelen.at

Aufwand: **

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Preis: ***

Kalorien: ca. 340 kcal/Person

"Hauptsache pflanzlich" von Dana, Tracy, Corky & Lori Pollan, Unimedica Verlag, 27,60 €,

www.narayana-verlag.at