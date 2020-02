Pastinaken - zurück zu den Wurzeln

Gelblich-weiß bis leicht bräunlich ist ihr Äußeres und manchmal ist sie ein bisschen krumm: Die Pastinake ist auf den ersten Blick so unattraktiv wie altmodisch. Jahrzehntelang war sie in Vergessenheit geraten, übertrumpft von Erdäpfel und Karotte. Aber jetzt, in Zeiten des Bio-Landbaus, der Nachhaltigkeit und Regionalität kommt sie zurück in die österreichischen Haushalte.

Pastinaken verleihen den Gerichten eine süßlich-erdige Note. Von den Bioläden haben sie ihren Siegeszug in die Supermärkte angetreten. Angeboten werden sie auch bei Direktvermarktern. „Sie schmecken einfach gut“, sagt Gerhard Zoubek vom Adamah-BioHof in Glinzendorf, der neben vielen anderen Gemüsen im Marchfeld (NÖ) auch Pastinaken wachsen lässt.