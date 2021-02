Mini-Heurige im Wiener Umland: Jause und Wein to go

Von Christina Fieber

Da Fernreisen und Skiurlaube derzeit kaum möglich sind, bleibt nur, in der näheren Umgebung zu spazieren. Winterwalken ist im Trend – selbst eingefleischte Couch Potatoes entdecken die neue Lust am Wandern im Schnee. Und da Bewegung an der frischen Luft bekanntermaßen den Appetit anregt, bieten einige Weingüter der Thermenregion südlich von Wien Speis und Trank zum Mitnehmen in Form von „Schachterlheurigen“ an.

Für ganz Durstige wurde sogar ein Weinautomat an der Ortseinfahrt von Gumpoldskirchen aufgestellt, der Tag und Nacht mit temperierten Gewächsen von 13 Winzern aus der Region versorgt.