Hotspot: Bei diesen Wiener Bars gibt es Cocktails to go - oder sie liefern

Von Christina Fieber

Auch wenn weiterhin kein Absacker in der Lieblingsbar möglich ist, heißt das nicht, dass auf Drinks verzichtet werden muss.

Die besten Wiener Adressen von Cocktails to go und Lieferung:

Bei Mir: www.beimir.at, Cocktail Lieferservice.

Die Parfümerie: dieparfuemerie.net, Drinks zum Mitnehmen – 7; Zieglergasse 38.

Fredi’s Bar: lieferservice.fredis-bar.at.

Matiki Wien: www.matiki.at, Take-away & Delivery – 7; Gardegasse 2.

The Chapel: facebook.com/thechapelbarvienna, Lieferung frisch gemixter Cocktails.

The Sign Lounge: www.thesignlounge.at „Drinks at it’s Best Delivery“.

The Underdog: www.underdog.bar, Drinks und Hotdogs per Lieferung.

Krypt.bar: shop.krypt.bar, Cocktail-Delivery.

Auch Dino’s Apothecary Bar plant demnächst einen Online-Drink-Service, www.dinos.at.

Halten Sie durch!