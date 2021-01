Hotspot: Essen wie in Bologna, dem Bauch Italiens

Von Christina Fieber

Bologna gilt als die Speisekammer Italiens – „la dotta, la grassa e la rossa“ – übersetzt: „die Gelehrte, die Fette und die Rote“. In der Universitätsstadt in der Emilia leben nicht nur viele Akademiker, sie ist auch traditionell politisch links und man bekommt dort die besten Delikatessen Italiens. Barbara Grubmayr hat sich in die pittoreske Stadt und deren Fressalien verliebt. Sie handelt nun in Wien mit feinster Ware kleiner Produzenten aus der Emilia. Neben ausgesuchten Weinen bietet sie Salame, Prosciutto, Mortadella, Käse und Nudeln an. Betritt man ihr fast altmodisches Geschäft, empfängt einen schon der Duft nach Wurst und Käse. Herrlich!